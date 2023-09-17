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مجلس المفوضين يلتقي عددا من منظمات المجتمع المدني

مجلس المفوضين يلتقي عددا من منظمات المجتمع المدني
مجلس المفوضين يلتقي عددا من منظمات المجتمع المدني
2023/09/17 | 22:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل السادة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عددا من منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات العاملة في إقليم كوردستان صباح اليوم الاحد ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ في مقر مفوضية الانتخابات للتباحث حول استعدادات المفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس نواب الاقليم . وتناول اللقاء العديد من القضايا ذات الشأن الانتخابي كون هذه الشريحة ركيزة

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واصل المتابعة على مفوضية الانتخابات