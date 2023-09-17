رئيس اقليم كوردستان يؤكد ضرورة استمرار الحوار مع بغداد على أساس الدستور

2023/09/17 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، ضرورة استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الدستور واحترام الحقوق.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم وورد الى وكالة شفق نيوز.

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع، وفق البيان، مستجدات المفاوضات بين اربيل وبغداد وحل المشاكل بينهما و مسألة الموازنة، واكدا على ضرورة استمرار المفاوضات لحل المشاكل على أساس الدستور وحماية حقوق الجميع .

وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين فرنسا و أقليم كوردستان و العراق في جميع المجالات، وشددا على الرغبة الثنائية لتطوير العلاقات.

وأشار البيان، إلى أن الأوضاع الداخلية في الاقليم والمنطقة بشكل عام كانت لها محاور أخرى خلال الاجتماع.