مالية كوردستان تصدر توضيحا بشأن اتفاق تمويل رواتب الموظفين

2023/09/17 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، توضحيا بشأن تمويل رواتب موظفي الاقليم من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بشأن مبلغ 700 مليار دينار الذي سيتم ارساله من بغداد على شكل قروض، فسيتم تخصيصه لدفع رواتب شهر تموز.

واليوم الأحد، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، في وقت أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، وافق على تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 700 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة".