2023/09/17 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات، مساء الأحد، اعتقال "ثلة خارجة عن القانون" تروع المواطنين وتعتدي على منازلهم بالقنابل اليدوية تحت مسمى "الدكات العشائرية" في العاصمة بغداد، وذلك بعملية نوعية عبر ملاحقتهم إلى محافظة نينوى.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، المتضمنة متابعة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون من الذين يهددون الأمن، من خلال ارتكابهم جريمة (الدكة العشائرية) التي من شأنها ترويع المواطنين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد، معلومات عن تعرض أحد منازل المواطنين ضمن منطقة كمب سارة شرقي العاصمة، إلى اعتداء من خلال رمي قنبلة يدوية من أشخاص مجهولين دون معرفة الأسباب. وأضاف أن "فريق عمل استخباري فني ترافقه قوة خاصة للتحري وجمع المعلومات عن المنفذين، توصل إلى أماكن تواجد الجناة ضمن محافظة نينوى".

وأوضح البيان، أن "قوة خاصة توجهت إلى محافظة نينوى، وبكمين محكم تم القبض على المتهمين الاثنين اللذين شاركا في إلقاء القنبلة"، مشيراً إلى أن "عملية أمر القبض تمت بإسناد ودعم من مفارز وكالة استخبارات نينوى".

وبحسب بيان الاستخبارات، دونت أقوال المتهمين واعترفوا صراحة قيامهم بتلك الأفعال الإجرامية، وذلك بسبب عدم امتثال صاحب الدار إلى (الأحكام القبلية)، وأحيلوا جميعاً إلى الجهات المعنية، تمهيداً لمثولهم أمام القضاء.