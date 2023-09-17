2023/09/17 | 23:25 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القاء القبض على متهمين اثنين بجريمة "الدكة العشائرية" في نينوى.وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تتفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة متابعة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون من الذين يهددون امن المواطنين ، من خلال ارتكابهم جريمة (الدكة العشائرية ) التي من شأنها ترويع المواطنين ، حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد معلومات عن تعرض احدى منازل المواطنين ضمن منطقة كمب سارة في محافظة بغداد الى اعتداء من خلال رمي قنبلة يدوية من اشخاص مجهولين دون معرفة الاسباب" .وأضاف، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني ترافقة قوة خاصة للتحري وجمع المعلومات عن المنفذين ، حيث تم التوصل الى اماكن تواجد الجناة ضمن محافظة نينوى حيث انطلقت القوة الخاصة الى محافظة نينوى وبكمين محكم تم القبض على المتهمين الاثنين اللذين شاركا في القاء القنبلة على احدى منازل المواطنين كما ان عملية امر القبض تمت باسناد ودعماً من مفارز وكالة استخبارات نينوى" .وتابع، "دونت اقوالهم واعترفوا صراحة قيامهم بتلك الافعال الاجرامية ،وذلك بسبب عدم امتثال صاحب الدار الى الاحكام القبلية ، حيث احيلوا المتهمين المذكورين الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء" .وآهابت، وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .