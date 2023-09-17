نتائج 9 مباريات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

2023/09/17 | 23:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت مساء، اليوم الأحد، تسع مواجهات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، في قاعات بغداد والمحافظات العراقية.

وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى عن فوز فريق نادي الشرطة على المعلمين بنتيجة 54-17 هدفا، وفوز فريق نادي الطوز على الفوسفات 26-23 هدفا، وفوز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي الكوت بنتيجة 33-26 هدفا.

وفي منافسات المجموعة الثالثة فوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي ذي قار بنتيجة 30-18 هدفا، وفوز فريق نادي السماوة على فريق نادي السليمانية بنتيجة 27-24 هدفا، وفوز فريق نادي الكرخ على فريق نادي واسط بنتيجة 72-16 هدفا.

بينما أسفرت مباريات المجموعة الثانية عن فوز فريق نادي الطلبة على فريق نادي الفتوة بنتيجة 28-27 هدفا، وفوز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي القاسم بنتيجة 33-28 هدفا، وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي النصر بنتيجة 37-14 هدفا.