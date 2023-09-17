2023/09/17 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين عن هذا ملف في المستشارية. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء، استعراض جهود لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس […]

ظهرت المقالة الاعرجي يؤكد على أهمية وضع معالجات حقيقية لظاهرة المخدرات أولاً على ايرث نيوز.