2023/09/17 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

أثنت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الأحد، على قرار مجلس الوزراء العراقي بإرسال 700 مليار دينار إلى إقليم كردستان. وقالت في تدوينة على منصة (إكس): “نثني على الجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها مثل قرار مجلس الوزراء اليوم بتحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة”. وأضافت: “نتطلع […]

ظهرت المقالة واشنطن تعلق على قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال 700 مليار دينار إلى كردستان أولاً على ايرث نيوز.