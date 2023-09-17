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واشنطن تعلق على قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال 700 مليار دينار إلى كردستان

واشنطن تعلق على قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال 700 مليار دينار إلى كردستان
واشنطن تعلق على قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال 700 مليار دينار إلى كردستان
2023/09/17 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

أثنت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الأحد، على قرار مجلس الوزراء العراقي بإرسال 700 مليار دينار إلى إقليم كردستان. وقالت في تدوينة على منصة (إكس): “نثني على الجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها مثل قرار مجلس الوزراء اليوم بتحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة”. وأضافت: “نتطلع […]

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