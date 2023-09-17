2023/09/17 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، نتائج تحقيقات ملف عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في محور مكافحة الفساد، صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن […]

ظهرت المقالة السوداني يصادق على توصيات لجنة تدقيق عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الدعم الطارئ أولاً على ايرث نيوز.