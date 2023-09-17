2023/09/17 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الاحد، ان بروتوكول مونتريال مثالاً بارزًا للتعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “(برتوكول مونتريال اصلاح طبقة الاوزون والحد من تغير المناخ ) تحت هذا الشعار احتفلت وزارة البيئة / مديرية البيئة الحضرية / قسم الاوزون بيوم الاوزون العالمي بالتنسيق مع برنامج […]

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