ريال مدريد يتغلب بصعوبة على سوسيداد ويستعيد صدارة الليجا

2023/09/18 | 00:10 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 46، وخوسيلو في الدقيقة 60، بينما سجل لريال سوسيداد أندير بارينتشيا في الدقيقة 5.وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.