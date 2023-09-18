السوداني يغادر الى نيويورك

2023/09/18 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاحد (17 ايلول 2023)، العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.

وقل بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان "السوداني، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

ويوم امس السبت، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الى نيويورك للمشاركة ايضاً في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، وسيجري مجموعة كبيرة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية، بحسب متحدث الوزارة احمد الصحاف.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، شهر ايلول الجاري، بحسب مصادر عراقية مطلعة.

ويأتي لقاء بايدن والسوداني المرتقب، والذي سيكون الأول من نوعه بينهما، على خلفية تعقيدات الوضع في العراق، إلا أن الملفات والقضايا التي ستتم مناقشتها لم تحدد بعد، لكنها سوف تتمحور حول التطورات في المنطقة خصوصا الأوضاع في العراق وسورية، والعلاقات الثنائية.

ويجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، في ظل توترات جيوسياسية تسببت حرب أوكرانيا في تأجيجها إلى حد كبير، وسط تنافس روسيا والصين من جانب مع الولايات المتحدة وأوروبا من الجانب الآخر للظفر بدعم الدول النامية، وفقا لوكالة "رويترز".

وحذر دبلوماسي أوروبي كبير طلب لرويترز عدم ذكر اسمه من أن التوتر الجيوسياسي ربما يثني مزيدا من الدول النامية عن الاقتراب من الجهود التي يقودها الغرب ويدفع بها نحو مجموعة "بريكس" أملا في "تلبية بعض مصالح الدول النامية بشكل أفضل". وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.