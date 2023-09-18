الدولار يستقر في العراق.. وقائمة مسائية لسعر الصرف
2023/09/18 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.
واستقر الدولار تقريباً في عموم البلاد عند سعر 156 ألف دينار للمائة دولار.
علماً ان السعر الرسمي من البنك المركزي يبلغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.
وهذه قائمة بالأسعار:
100$=156,700 بغداد
100$=156,500 أربيل
100$=156,500 البصرة
100$=156,600 السليمانية
100$=156,650 دهوك
100$=156,800 كركوك
100$=156,800 حلبجة
100$=156,700 نينوى
100$=156,650 النجف
100$=156,700 الرمادي
100$=156,750 المثنى
100$=156,750 ذي قار
100$=156,700 كربلاء
100$=156,800 ديالى
100$=156,750 بابل
100$=156,750 واسط
100$=156,700 الديوانية
100$=156,750 صلاح الدين
100$=156,700 ميسان