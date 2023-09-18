الدولار يستقر في العراق.. وقائمة مسائية لسعر الصرف

2023/09/18 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.

واستقر الدولار تقريباً في عموم البلاد عند سعر 156 ألف دينار للمائة دولار.

علماً ان السعر الرسمي من البنك المركزي يبلغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.

وهذه قائمة بالأسعار:

100$=156,700 بغداد

100$=156,500 أربيل

100$=156,500 البصرة

100$=156,600 السليمانية

100$=156,650 دهوك

100$=156,800 كركوك

100$=156,800 حلبجة

100$=156,700 نينوى

100$=156,650 النجف

100$=156,700 الرمادي

100$=156,750 المثنى

100$=156,750 ذي قار

100$=156,700 كربلاء

100$=156,800 ديالى

100$=156,750 بابل

100$=156,750 واسط

100$=156,700 الديوانية

100$=156,750 صلاح الدين

100$=156,700 ميسان