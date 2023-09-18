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الدولار يستقر في العراق.. وقائمة مسائية لسعر الصرف

الدولار يستقر في العراق.. وقائمة مسائية لسعر الصرف
الدولار يستقر في العراق.. وقائمة مسائية لسعر الصرف
2023/09/18 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.

واستقر الدولار تقريباً في عموم البلاد عند سعر 156 ألف دينار للمائة دولار.

علماً ان السعر الرسمي من البنك المركزي يبلغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.

وهذه قائمة بالأسعار:

100$=156,700 بغداد

100$=156,500 أربيل

100$=156,500 البصرة

100$=156,600 السليمانية 

100$=156,650  دهوك

100$=156,800  كركوك

100$=156,800  حلبجة

100$=156,700  نينوى

100$=156,650  النجف

100$=156,700  الرمادي

100$=156,750  المثنى

100$=156,750  ذي قار

100$=156,700  كربلاء

100$=156,800  ديالى

100$=156,750  بابل

100$=156,750 واسط

100$=156,700 الديوانية

100$=156,750 صلاح الدين

100$=156,700 ميسان

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