2023/09/18 | 00:30 - المصدر: واع

بغداد – واعغادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".