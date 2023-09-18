السوداني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

2023/09/18 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / غادر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني العاصمة بغداد مساء الأحد، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب صدر عن مكتبه الاعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وسيشارك الوفد العراقي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وسيلتقيان هناك بالعديد من قادة العالم، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف.

ووصل حسين، يوم الجمعة الماضي، إلى نيويورك، لتهيئة زيارة رئيس الوزراء، تمهيداً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة، بعد غد الثلاثاء، في ظل توترات جيوسياسية تسببت حرب أوكرانيا في تأجيجها إلى حد كبير، وسط تنافس روسيا والصين من جانب مع الولايات المتحدة وأوروبا من الجانب الآخر للظفر بدعم الدول النامية.

وتتصدر جدول أعمال الاجتماعات هذا العام مخاوف نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويأتي التركيز على هذا الأمر لحد ما كانعكاس لتزايد اهتمام دول الغرب بالدول النامية لضمان دعمها في مساعي عزل روسيا.

وسينصب التركيز في عدة اجتماعات عالية المستوى خلال انعقاد الجمعية العامة على أولويات الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وهي موضوعات المناخ والصحة والتمويلات التنموية وكيفية وضع "أهداف التنمية المستدامة" على المسار الصحيح.