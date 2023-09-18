ريال مدريد يستعيد الصدارة بانتصار مثير على سوسيداد

2023/09/18 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد. وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”. وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 46، وخوسيلو في الدقيقة 60، بينما سجل لريال سوسيداد أندير بارينتشيا في الدقيقة 5. وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول […]

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