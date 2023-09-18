2023/09/18 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “إيرث نيوز”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين”.

ظهرت المقالة السوداني يغادر بغداد متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أولاً على ايرث نيوز.