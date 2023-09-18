النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات وانتعاش الطلب الصيني

2023/09/18 | 07:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتفاقم عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج وبفعل التفاؤل بتعافي الطلب في الصين، أكبر منتج في العالم. أكبر مستورد للخام.

وبحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 94.32 دولارا للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.30 دولارا للبرميل، مرتفعة 53 سنتا، أو 0.6 بالمئة.

وارتفع برنت وخام غرب تكساس الوسيط لثلاثة أسابيع متتالية ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ويتجهان لتحقيق أكبر زيادة فصلية لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من 2022.

ومددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة أوبك+، ومع زيادة المصافي الصينية الإنتاج، مدفوعة بهوامش تصدير قوية.

وقال إدوارد مويا، المحلل في أواندا: "يبدو أن الأسعار ستجد بسهولة منزلا فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، مما يعني أن التركيز قد يتحول إلى توقعات الطلب من أكبر اقتصادين في العالم".