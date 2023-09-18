فالفيردي: أنشيلوتي حفزنا بكلمتين أمام سوسيداد

2023/09/18 | 07:50 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، كلمات مدربه كارلو أنشيلوتي بين شوطي مواجهة ريال سوسيداد، التي انتهت بفوز الملكي (2-1)، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.وكان ريال مدريد قد أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية عن طريق فيدي فالفيردي وخوسيلو.وقال فالفيردي، خلال عقب اللقاء : "لقد لعبنا العديد من المباريات ولم نسجل في الشوط الأول، وواصلنا المحاولة وسجلنا هدفين، ونستحق الانتصار".وأضاف: "أنشيلوتي بين الشوطين قال لنا إننا بخير، وهناك مباريات لا تسير فيها الأمور على ما يرام، ولحسن الحظ تمكنا من قلب النتيجة".بهذا الانتصار استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.