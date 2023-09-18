مورينيو يشيد بلوكاكو بعد الفوز الكاسح على إمبولي

2023/09/18 | 08:50 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد جوزيه مورينيو، مدرب روما، بمهاجمه روميلو لوكاكو الذي شارك أساسيا لأول مرة مع "الذئاب"، خلال الفوز الكاسح على إمبولي (7-0) ضمن منافسات الكالتشيو.وقال مورينيو، عقب اللقاء:" لم يكن مهما بالنسبة لي أن يسجل روميلو، لكن ربما يكون هذا مهما له، لأن المهاجم يعيش على تسجيل الأهداف".وأضاف: "منذ وصوله وهو يفكر دائما في الفريق، وإذا سجل هدفا يكون سعيدا.. نحن بحاجة إلى الوقت، وهناك القليل فقط للعمل عليه.. لكني رأيت أيضا أشياء لم أحبها في الفريق".وبخصوص الحالة الذهنية للوكاكو، قال: "أجده سعيدا، إنه بحاجة للشعور بالحب.. لقد وصل إلى هنا، ورأى أن الفريق بحاجة لشخص مثله".وبشأن غضب إنتر ميلان من مهاجمه البلجيكي السابق، أجاب مورينيو: "ليس لديهم أي سبب للغضب، لقد فازوا أمس بالديربي 5-1، ولديهم فريق استثنائي.. عليهم أن يكونوا سعداء من أجل مدربهم السابق، الذي كان بحاجة شديدة للوكاكو".وكان مورينيو قد توج مع النيراتزوري بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا - الكالتشيو - كأس إيطاليا)، في موسم (2009-2010).