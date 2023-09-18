التعاون الخليجي بشأن اتفاقية خور عبدالله: التطورات الأخيرة بالعراق تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية

2023/09/18 | 09:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل دعا مجلس التعاون الخليجي، العراق لمعالجة الآثار السلبية للتطورات التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 سبتمبر الماضي، وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت في 2012، مؤكّداً أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية