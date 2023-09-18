2023/09/18 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت مستشارية الأمن القومي، اليوم الإثنين، بأن وفداً أمنياً من بغداد وصل إلى أربيل. وقالت المستشارية في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران”.

ظهرت المقالة مستشار الأمن القومي يتوجه إلى اربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى أولاً على ايرث نيوز.