وزير الخارجية الصيني يزور روسيا اليوم لإجراء محادثات أمنية

2023/09/18 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية وانغ يي سيزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لإجراء محادثات أمنية. وقالت الخارجية الصينية في بيان، “بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، سيتوجه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير […]

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