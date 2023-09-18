ضربة جوية تقتل مفرزة ارهابية بين حدودي صلاح الدين وكركوك

2023/09/18 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني



قواتنا المسلحة البطلة تقتل مفرزة إرهابية وتدمر وكرين للإرهابيين في قاطع صلاح الدين ضمن الحدود الفاصلة مع كركوك

العمل الأمني والاستخباري الدؤوب الذي تقوم به قواتنا المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة زلزل الأرض تحت أقدام مجرمي داعش.

وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات f_16 ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة واعتدة ومعدات كانت بداخلهما.

وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وبفضل الله وتوفيقه ان قطعاتنا الأمنية الشجاعة التي هي عين الوطن ستبقى تلاحق العصابات الإرهابية المنهزمة لحين الخلاص منها بشكل تام.

بوركت سواعدكم يارجال العراق الأبي.

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١٨ أيلول