القضاء والنزاهة يبحثان التعاون بمكافحة جرائم الفساد وآليات استرداد أموال الدولة

2023/09/18 | 09:55 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، التعاون بمكافحة جرائم الفساد وآليات استرداد أموال الدولة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أستقبل اليوم رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والكادر الاداري المتقدم في الهيئة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين القضاء والهيئة في مكافحة جرائم الفساد المالي والاداري وآليات استرداد أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري".