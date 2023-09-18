السوداني يوفد الأعرجي إلى أربيل لمتابعة الاتفاق الأمني مع طهران

2023/09/18 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (18 ايلول 2023)، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بالتوجه الى اربيل لمتابعة الإتفاق الأمني مع طهران.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بالتوجه إلى اربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وايران".

وأمس الاحد (17 ايلول 2023)، اطلق وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، ما وصفته وسائل الاعلام الإيرانية بــ"التحذير الأخير" للسلطات العراقية حول نزع سلاح المجاميع الكردية الإيرانية الانفصالية المتمركزة شمال العراق، ملوحاً بتحرك عسكري بعد مراجعة الاجراءات المتخذة قبل نهاية المهلة.

وقالت شبكة "ايران فرونت بيج" بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "الجنرال الإيراني اشتياني، اطلق "تحذيرا أخيرا" للسلطات العراقية"، مبيناً ان "الخطوات التي قامت بها بغداد واربيل وعلى الرغم من "أهميتها" الا انها لم تحقق بشكل كامل حتى اللحظة الشروط الإيرانية بشكل كامل"، بحسب وصفه.

الجنرال الإيراني "لوح بتحرك عسكري" يستهدف المجاميع الكردية شمالي العراق في حال لم يتم تحقيق "كافة الشروط المتفق عليها عبر الاتفاقية الأمنية التي عقدت في مارس الماضي"، مشددا على ان "ايران ستقوم بتقييم تطبيق العراق للاتفاقية خلال الساعات الأخيرة قبل نهاية المهلة".

يشار الى ان السلطات الإيرانية، رفضت في وقت سابق تمديد المهلة التي منحتها للحكومة العراقية، والتي تنتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي، لنزع سلاح ونقل المجاميع الكردية المسلحة المتمركزة على حدودها مع العراق، بعد الإعلان عن توصل حكومة أربيل الى اتفاق مع تلك الميليشيات لنقلها من مناطقها الحالية على الشريط الحدودي، الى معسكرات داخلية في محافظات أربيل والسليمانية.