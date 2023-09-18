2023/09/18 | 10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، مقتل مفرزة ارهابية وتدمير وكرين للارهابيين بضربة جوية في حدود محافظتي صلاح الدين - كركوك.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة واعتدة ومعدات كانت بداخلهما".