قتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في قاطع صلاح الدين

2023/09/18 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين (18 ايلول 2023)، قتل مفرزة إرهابية وتدمر وكرين للإرهابيين في قاطع صلاح الدين ضمن الحدود الفاصلة مع كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك".

وأوضحت أن "العملية اسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة واعتدة ومعدات كانت بداخلهما".







