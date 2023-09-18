أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وكوردستان

2023/09/18 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 157200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار البيع ليوم امس الاحد 156100 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158250 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156250 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156800 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 156700 دينارا مقابل 100 دولار.