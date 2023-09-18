ارتفاع نسبة العمل في تأهيل وصيانة ملعب الشعب الدولي

2023/09/18 | 11:10 - المصدر: واع

بغداد - واعتواصل ملاكات وزارة الشباب والرياضة، صيانة وتأهيل ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد استعدادا للموسم الكروي الجديد.وقال مدير ملعب الشعب الدولي علاء أحمد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الاثنين، إن" أعمال صيانة وتأهيل مستمرة وبواقع وجبتي عمل صباحية ومسائية، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع لمعرفة تفاصيل ومراحل إنجاز جميع الأعمال".وأضاف أحمد، أن" الأعمال تركزت على تغليف الجدران بالمرمر للمدخل الرئيسي للملعب، وتغيير مقاعد المتفرجين، وإعادة تأهيل ارضية المدرجات وتصليح الجوينات الرابطة فيها، فضلاً عن إكمال أعمال الجبس بورد والكهربائيات في مقصورات الـ(vip )والـ(vvip)، وكذلك الغرف الخاصة بتبديل ملابس اللاعبين والحكام"، مشيراً إلى أن "أرضية الملعب تخضع لأعمال سقي وتهوية وتسميد وزراعة وقص النجيل، وبأشراف خبراء استعانة بهم الوزارة في عملية إدامة أرضية الملعب ، لكي يكون جاهزاً لاستقبال مباريات الموسم الكروي الجديد".