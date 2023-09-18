بحضور نجل السيستاني ومراجع النجف.. تشييع مهيب للخرساني (صور)

2023/09/18 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / وسط حالة من الحزن رُسمت في وجوه مراجع وطلبة الحوزة في النجف، شُيع المرجع الديني محمد مهدي الخرساني، صباح الاثنين، في مرقد الإمام علي، قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير.

وشارك في تشييع الجنازة، نجل المرجع الديني الأعلى في العراق، محمد رضا السيستاني، وكوكبة من المراجع وطلبة الحوزة العلمية في النجف.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، التشيع الكبير لنعش المرجع الخرساني، داخل مرقد الإمام علي، وسط حالة من الحزن يسود جميع المشاهد.

وتوفي المرجع الخرساني، أمس الأحد، عن عمر ناهز 96 عاماً في مدينة النجف 180 كم جنوب غربي العاصمة بغداد.