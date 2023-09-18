2023/09/18 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، استعداده لإطلاق نظام منح إجازات البناء الكترونياً (السكني) خلال الفترة القليلة المقبلة، تنفيذًا للبرنامج الحكومي.

وبين مدير الدائرة عمار مظهر التميمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان إنجاز هذا النظام يأتي بناءًا على توجيه رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع امانة بغداد، لخدمة المواطنين ورفع معاناة المراجعة والروتين ومحاربة الفساد، موضحا أن الملاكات الفنية في المركز قامت بإنجاز النظام ووضع خطة للبدء بتنفيذ الخدمة الالكترونية بمتابعة واشراف مباشر من قبل الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي.

ولفت الى أن الدائرة عقدت اجتماعات عدة مع امانة بغداد والهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقاري لغرض بناء الخدمة الالكترونية بجميع مراحلها.

من جانبه بين مسؤول متابعة تنفيذ المشروع في مركز البيانات الوطني مصطفى حسنين، بأنه سيتم اطلاق الخدمة بدايةً في دائرة بلدية الرصافة ثم يتم تطبيقها تباعًا في باقي الدوائر البلدية.

وتابع أن نظام منح اجازات البناء الكترونياً من الانظمة المعقدة جداً، حيث يتم من خلاله تحديد موقع (مكان الكشف) ويقوم المستخدم بالتقاط الصورة من خلال الهاتف النقال من دون تحميلها وبالتالي لا يستطيع استبدال الصورة او التلاعب بها، فضلا عن إضافة خاصية تقنية مميزة لا تسمح بالتلاعب في موضوع اجراء الكشوفات من قبل الفرق الميدانية.

وأشار البيان الى ان مركز البيانات الوطني انجز أربع خدمات أخرى مهمة لصالح امانة بغداد وهي: (خدمة مزاولة مهنة، ونصب مقياس ماء، وتقسيط مبلغ قائمة ماء، وتصفية حساب ماء)، التي سيتم اعتمادها تباعاً.