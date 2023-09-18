بحوزته "أختام الدولة".. اعتقال تاجر أسلحة ومزور وثائق في بغداد

2023/09/18 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (18 أيلول 2023) عن اعتقال تاجر أسلحة ومواد متفجرة ومزور وثائق في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن محافظة بغداد الرصافة تلقت معلومات عن أحد عصابات الجريمة المنظمة يقوم بتزوير المستمسكات والوثائق والمحرارات الرسمية والمتاجرة في الأسلحة والمواد المتفجرة".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لجمع المعلومات والتحري وخلال ساعات وبكمين محكم تم القاء القبض على المتهم المذكور".

وتابعت أن "لدى تفتيش الدار تم ضبط مجموعة ٧٥ ختم يعود الى مؤسسات الدولة ومفرقعات وصواعق وقنبال يدوية وفتيل اشعال المتفجرات وبنادق ومسدسات ووثائق رسمية معدة للتزوير وصكوك تابعة الى احد المصارف ."

وأشارت الوزارة الى أن "المتهم اعترف صراحة قيامة بتزوير المحررات والوثائق الرسمية ويتاجر قي الاسلحة والمواد المتفجرة ، وحيازته لتلك المواد المضبوطة"، لافتةً الى "احيل المتهم للجهات المعنية استعدادا لمثوله امام القضاء لينال جزائه العادل" .