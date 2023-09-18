2023/09/18 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، عن فتح 86 مكتبا لجمع الاسلحة في عموم الاقضية والنواحي، فيما اشارت الى 4 اهداف تسعى الى تحقيقها من خلال تلك المكاتب.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ "بغداد اليوم"، إن" القيادة افتتحت 86 مكتبًا في عموم اقضية ونواحي ديالى معنية بتنفيذ 4 مهام رئيسية أبرزها تسجيل الاسلحة غير المرخصة وتوثيقها في سجلات من خلال لجان امنية مركزية مع اعطائها ارقاما في إطار خطة موسعة لمنع الاسلحة غير المرخصة في جميع المناطق".

وأضاف، أن "المكاتب ستباشر عملها فور وصول توجيهات وزارة الداخلية"، لافتا الى أن "الاسلحة المشمولة بالترخيص هي الخفيفة حصرا أي (المسدس- الرشاشة) فيما يجري حظر ومصادرة الاسلحة المتوسطة والثقيلة بكل انواعها".

واشار الى أن" حصر الاسلحة وترخيصها بشكل رسمي وموثق مهم للشأن الامني في اتجاهات متعددة، فضلا عن انه يحد من استخدامها في الجرائم"، مؤكدا أن "هناك جهود كبيرة تبذل في ديالى من اجل حصر الاسلحة وترخيصها وفق المسارات الرسمية".

وفي (13 أيلول 2023)، وصف عضو لجنة الامن البرلمانية النائب صلاح زيني التميمي، الوضع الأمني في ديالى بأنه "نار تحت رماد"، فيما أشار إلى أن المطلوبين للقانون يصولون بالمحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح الحقائق بشكل شفاف فيما يتعلق بالمشهد الأمني في ديالى مهم لأنه سيؤدي الى اعادة النظر ومعالجة السلبيات والأخطاء لتفادي تكرار ما يؤدي الى المزيد من نزيف الدماء".

واضاف، ان "الوضع الأمني في ديالى بالمختصر "نار تحت رماد" ومن المؤسف وجود الكثير من المطلوبين يتجولون في المناطق والقصبات رغم انتشار القوات الأمنية بعضهم عليه احكام مؤبد واعدام والبعض عليه قضايا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار التميمي، الى أنه "هناك عصابات محميّة من قبل جهات متنفذة في ديالى وهذا الأمر بالغ الخطورة ويستدعي من القائد العام للقوات المسلحة ان يعيد النظر في ملف أمن محافظة حيوية تشكل مفتاح أمن العاصمة بغداد".