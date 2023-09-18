2023/09/18 | 12:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إنجاز حفر بئر جديدة بعمق 3538 متراً في حقل الزبير.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية ،أنجزت حفر البئر النفطية زبير / 563 بعمق 3538 متراً، ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئرا ًنفطية في حقل الزبير النفطي بالبصرة بالتعاون مع شركة شلمبرجير للخدمات النفطية وهي البئر الـ23 التي تنجزها الشركة ضمن هذا المشروع".وأضاف أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان"، مبيناً أنه "سيتم نقل الجهاز الى موقع آخر في نفس الحقل للمباشرة في حفر البئر النفطية زبير / 608، وقد خصصت الشركة جهازي الحفر IDC37 , IDC 38 لتنفيذ هذا المشروع وهي من الأجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".