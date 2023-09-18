مهام جديدة للهلال والفيصلي والسد والاتحاد في دوري أبطال آسيا

2023/09/18 | 12:00 - المصدر: العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، الاثنين، إلى ملاعب القارة الآسيوية، من أجل متابعة عدد من المواجهات القوية، بين أفضل الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2023/2024.

وتقام النسخة الـ21 والأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم خلال الفترة من شهر سبتمبر/أيلول الحالي حتى شهر مايو/أيار عام 2024، بمشاركة 40 نادياً وزعت على 10 مجموعات، خلال القرعة، التي أقيمت الشهر الماضي، وتمثل 21 اتحاداً وطنياً.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ستشارك 7 أندية للمرة الأولى، وهو أكبر عدد من الأندية الجديدة في المسابقة القارية، منذ عام 2021، عندما ظهر 11 نادياً للمرة الأولى، كذلك سيتغير موعد إقامة المنافسات من موسم الربيع إلى الخريف، مع عودة مواجهات مرحلة دور المجموعات إلى نظام الذهاب والإياب لأول مرة منذ عام 2020.

كذلك قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "فار" لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال في مرحلة المجموعات، ما يمثل توسعاً عن النسخة السابقة لعام 2022، عندما طبقت التقنية ابتداءً من دور الـ16.

وستجمع المواجهة في المجموعة الرابعة، بين العملاق السعودي نادي الهلال مع نظيره فريق نافباهور من أوزبكستان على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض. ويسعى الهلال، الذي وصل إلى المباراة النهائية في عام 2022، لتحقيق لقب هذه البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه. في المقابل، يُعتبر الوصول إلى دور المجموعات بالنسبة إلى منافسهم في الطرف المقابل إنجازاً تاريخياً لنافباهور الذي احتل المركز الثاني في الدوري الأوزبكي في عام 2022، ما جعلهم النادي رقم 159 في تاريخ دوري أبطال آسيا، كذلك إن مشاركة الفريق في البطولة تعني هذه المرة الثالثة التي تشارك فيها أوزبكستان بأربعة أندية في دور المجموعات بعد عامي 2015 و2016.

ويستقبل نادي مومباي سيتي، فريق ناساجي مازانداران الإيراني في نفس المجموعة، وستكون هذه أول مباراة لفريق ناساجي في دوري أبطال آسيا، حيث تأهل لدور المجموعات إثر تتويجه بلقب كأس إيران، وهو أول لقب كبير في تاريخه. وينتمي فريق ناساجي إلى مدينة قائم شهر، وصعد إلى الدوري الإيراني للمحترفين لأول مرة في عام 2019، وهو النادي الإيراني الـ 13 الذي يظهر في دوري أبطال آسيا.

وسيُصنَع التاريخ في المجموعة الثانية، عندما يدخل الفيصلي الأردني إلى أرض استاد عمّان الدولي، من أجل خوض مواجهة قوية ضد ناساف كارشي الأوزبكي. وتعثّر الفيصلي الأردني ثلاث مرات في الأدوار التمهيدية، وهذه المرة حصل الفيصلي على مقعد مباشر في دور المجموعات، بعد أن توج بلقب الدوري الأردني 2022، ليعزز رقمه القياسي بمجموع 35 لقباً في البطولة، وأصبح ثاني نادٍ أردني يلعب في دوري أبطال آسيا بعد الوحدات عامي 2021 و2022.

هذا ويواجه نادي الفيصلي الأردني منافسه الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، وهو نادي ناساف بطل كأس أوزبكستان 2022، الذي يشارك للمرة السادسة في هذه البطولة، والذي يسعى للاستفادة من تجربة بلوغه دور الـ16 في عام 2022، التي كانت أيضاً المرة الأولى التي يتأهل فيها إلى الأدوار الإقصائية.

وفي نفس المجموعة على استاد جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة، يتطلع نادي السد القطري إلى تعويض خروجه من دور المجموعات في النسختين الماضيتين وتقديم أداء مميز خلال ظهوره السادس عشر في البطولة القارية.

ويستضيف بطل دوري نجوم قطر 16 مرة، الذي جاء لقبه الوحيد في دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي في عام 2011، منافسه فريق الشارقة الإماراتي، إذ يشارك الأخير للمرة الخامسة في هذه البطولة، وكان على الفائز بلقب كأس رئيس الإمارات 2022-2023 للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، الفوز بمباراتين خلال الأدوار التمهيدية للوصول إلى دور المجموعات. وكان أفضل أداء للشارقة قد جاء خلال ظهوره الأول عام 2004، عندما وصل إلى الدور ربع النهائي بالمسابقة القارية.

من جهة أخرى، أدى حصده لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة بعد انتظار دام 14 سنة في شهر مايو/أيار الماضي، إلى ضمان عودة نادي الاتحاد إلى دوري أبطال آسيا لتكون مشاركته الثانية عشرة والأولى منذ عام 2019 في هذه البطولة.

وأعقب فوز الفريق الذي يتخذ من مدينة جدة مقراً له باللقب في أول ظهور له في عام 2004، نجاحه المميز في الدفاع عن لقبه القاري في عام 2005، ما جعله الفريق الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين.

ويبدأ الاتحاد مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة فريق إيه جي إم كي الأوزبكستاني، الذي ظهر لأول مرة في هذه البطولة عام 2021، والذي فاز في مباراتين بالأدوار التمهيدية ليحجز مكانه في دور المجموعات. وتُعد مواجهة الاتحاد على استاد مدينة عبد الله الرياضية في جدة حدثاً كبيراً، بسبب الأسماء القوية، التي تعاقد معها الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وعلى رأسها المخضرم الفرنسي، كريم بنزيمة، ومواطنه نغولو كانتي.

وفي المواجهة الثانية ضمن المجموعة الثالثة، يسعى فريق القوة الجوية العراقي لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى خلال ظهوره السادس في البطولة القارية. يبدأ وصيف الدوري العراقي موسم 2022-2023 مواجهته على أرضه أمام نظيره سيباهان الإيراني على استاد فرانسوا حريري في أربيل، الفريق الضيف، وصيف دوري أبطال آسيا عام 2007، يظهر للمرة الـ 14 في دوري الأبطال.