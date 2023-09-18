بمزاد اليوم.. البنك المركزي يبيع 198 مليون دولار

2023/09/18 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي، اليوم الاثنين (18 ايلول 2023)، 198 مليون دولار، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وحسب لائحة البنك، فقد بلغ اجمالي مبيعاته اليوم، 198 مليون و266 ألفًا و464 دولارًا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وطبقًا للجدول الذي ورد لـ " بغداد اليوم"، فإن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 173 مليوناً و 466 الفاً و 909 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 24 مليوناً و 820 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.