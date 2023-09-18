قضية معلم القرآن.. محكمة التمييز تنقض قرار إدانة حكمت العاني

2023/09/18 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، نقض قرار إدانة قارئ القرآن الشيخ حكمت العاني التي اثارت الرأي العام في محافظة الانبار.

وقال الجبوري في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) إن "محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار ادانة الشيخ حكمت العاني بقضية الاعتداء على اطفال وتقرر اعادة التحقيق والمحاكمة فيها ونقلها من الانبار الى بغداد".

وأشار الى أن "الاجراء صحيح ومطلوب لبيان الحقيقة في هذه القضية التي اثارت الرأي العام".

وأصدرت محكمة جنايات الأنبار في (12 أيلول 2023)، الحكم المؤبد مدى الحياة مرتين على المجرم (حكمت رجب – مؤذن وموظف الوقف السُني الرمادي – جامع حي المعلمين) لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الأطفال من خلال دورات تحفيظ القرآن.



