النزاهة: تنفيذ امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسيل الاموال

2023/09/18 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين (18 أيلول 2023)، عن تنفيذ امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسيل الأموال.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "نفذت امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الأموال"، مشيرةً الى أنه "تم ضبط عقود مشاركة بحوزته".

واعتقلت القوات الامنية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

وبحسب وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ بتاريخ الامس (17 ايلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "أصدرت المحكمة أوامر بألقاء القبض على مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

نص الوثيقة ادناه: