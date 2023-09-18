2023/09/18 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الأثنين، مباراة الزوراء أمام العربي الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي. ويشارك الزوراء في مسابقة كأس الاتحاد هذا العام بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري العراقي، حيث نجح في جمع 68 نقطة جمعها من 18 انتصاراً و14 تعادلاً وخسر في 6 مباريات مسجلاً 50 هدفاً مقابل 32 في مرماه. […]

ظهرت المقالة البصرة تحتضن موقعة الزوراء والعربي الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي أولاً على ايرث نيوز.