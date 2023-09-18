2023/09/18 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يسعى نادي القوة الجوية العراقي لتحقيق بداية قوية، عندما يتقابل مع ضيفه سيباهان الإيراني اليوم الاثنين على ستاد فرانسوا حريري في أربيل. ويتواجه الفريقان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. ويفتخر القوة الجوية بالحصول على لقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات على التوالي، ولكنه في المقابل لم […]

ظهرت المقالة القوة الجوية يتحدى توهج سباهان في دوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.