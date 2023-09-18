2023/09/18 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشفت لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، عن منح الحكومة الكندية، أكثر من 3 ملايين دولار لإنعاش الأهوار في الجنوب، وحمايتها من تغيرات المناخ.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الكندية قدمت منحة مالية للعراق تبلغ 3 ملايين و700 ألف دولار لإنعاش الأهوار في المحافظات الجنوبية، ولا سيما أهوار الجبايش بمحافظة ذي قار".

وأضافت الهلالي، أن "المنحة الكندية تأتي ضمن مشروع انعاش الأهوار العراقية، والتي تتضمن تطوير الحياة لسكان الأرياف، وإيصال المياه صالحة للشرب، وتطوير الثروة الحيوانية، ومنع الصيد الجائر للأسماك والحيوانات في مناطق الأهوار وجنوبي العراق".

ورأت أن "المشروع سيحقق أهدافاً عدة من بينها حماية الأهوار والإرث العالمي من الجفاف والتغيرات المناخية، وتوفير مياه صالحة للشرب في مناطق الأهوار من خلال إنشاء مشاريع إسالة لتوفير المياه العذبة إلى الساكنين في الأهوار، وحماية الثروة الحيوانية".

وتواجه مناطق الأهوار في جنوب العراق، كارثة انسانية وبيئية كبيرة بسبب قلّة المياه، وسط تحذيرات من مصير مشابه لما جرى لها من جفاف في تسعينيات القرن الماضي، ما يهدد الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية فيها.

وتشهد تلك المناطق جفافا حادا هذا العام بسبب قلة الأمطار في موسم الشتاء الماضي، يُضاف إلى ذلك تعدي دول الجوار على حصص العراق المائية، وغلق روافد نهري دجلة والفرات التي تنبع من أراضيها.