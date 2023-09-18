التربية العراقية تنهي تكليف وكيلين ومستشارين اثنين.. وثيقة

2023/09/18 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، إنهاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية، فضلا عن مستشارين تربويين اثنين.

وبحسب أمر وزاري صادر عن وزير التربية ابراهيم الجبوري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر إنهاء تكليف "عادل ناجح عباس محمد الفتلاوي" من مهام وكيل الوزارة للشؤون العلمية، و"فلاح محمود احمد القيسي" من مهام وكيل الوزارة للشؤون الادارية، و"اميد مصطفى عبد الله مصطفى" من مهام المستشار التربوي بالوزارة، و"صفاء لفته يونس صالح" من مهام المستشار التربوي في الوزارة.