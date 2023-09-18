أسعار الذهب ترتفع في أسواق بغداد وتستقر بكوردستان

2023/09/18 | 12:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 425 الف دينار، وسعر الشراء 521 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 429 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفعا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الف و 410 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 392 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 432 الف دينار، وعيار 18 بيع 372 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.