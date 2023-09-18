كاساس يحدد موعد تجمع المنتخب العراقي استعدادا لرباعية الأردن

2023/09/18 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ان الاسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب الوطني قد حدد مطلع شهر تشرين الاول موعدا لتجمع لاعبيه استعدادا لبطولة الأردن الدولية 2023.

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الاعلامي أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان تجمع المنتخب العراقي سيكون مطلع شهر تشرين الاول في بغداد، لافتا الى ان التجمع سيكون في ملعب جامعة بغداد .

واضاف ان التجمع سيكون قبل انطلاق الدوري العراقي الممتاز المقرر في 20 تشرين الاول المقبل، بحضور اللاعبين المحليين والمحترفين الذين تسمح لهم انديتهم التفريغ للالتحاق بالمنتخب خلال مدة الاعداد.

واشار الى انه سيتم خلال مدة التجمع الاستعداد لبطولة الأردن الرباعية الدولية التي ستقام في العاصمة عمان للمدة من 13 حتى 17 من شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة أربع منتخبات هي العراق والاردن وقطر وإيران .

واوضح ان المدرب خيسوس كاساس عد البطولة مهمة ومثالية لاعداد المنتخب، سيما وانها تضم أقوى الفرق الآسيوية بضمنها منتخبي ايران وقطر المصنفين ضمن المستوى الأول اسيوياً.

وبين ان كاساس يرى أن البطولة مرحلة اخيرة جيدة للتعرف أكثر على مستويات اللاعبين واختيار التشكيلة الاخيرة قبل دخول الوطني في منافسات نهائيات كأس أمم آسيا التي تُقام في قطر بداية العام القادم.

وتبدأ مواعيد مباريات بطولة الأردن الدولية الرباعية يوم الجمعة 13 تشرين الاول 2023 والبداية مع لعبة العراق وقطر المرتقبة، تليها مباراة الأردن وإيران، ثاني أيام البطولة يوم الثلاثاء 17 تشرين الاول 2023، حيث تكون المباراة الأولى على المركز الثالث بين الخاسرين في اليوم الأول، تليها المباراة النهائية بين الفائزين في اليوم الأول من البطولة.