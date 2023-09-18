2023/09/18 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اوضحت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، اسباب استبعاد بعض الاحزاب من قرعة ارقام التحالفات والاحزاب التي اجرتها قبل نحو يومين. وذكر عضو الفريق الاعلامي في المفوضية الحسن قبس لوكالة ايرث نيوز، انه “فيما يخص الاحزاب التي تم استبعادها من القرعة فقد كانت بسبب امور فنية تتعلق باجراءات المصادقة على تسجيل الحزب، مثل عدم وجود […]

ظهرت المقالة مفوضية الانتخابات توضح اسباب استبعاد بعض الاحزاب من قرعة “الارقام” أولاً على ايرث نيوز.