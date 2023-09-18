لؤي صلاح: فترة إعداد الكهرباء لم تكن كافية بسبب توقيت مباراة الكويت

2023/09/18 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح، أن فترة إعداد فريقه لم تكن كافية قبل مواجهة الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي. وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “تحضيراتنا جيدة لهذه المباريات ووصلنا لمرحلة جيدة من الجاهزية بالرغم من قصر فترة الإعداد بسبب توقيتات الاتحاد الآسيوي”. وأضاف أن “ألكهرباء سيواجه فريقاً محترماً مثل […]

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