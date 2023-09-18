2023/09/18 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

شهدت الفترة الماضية العديد من الكوارث كان آخرها زلزال المغرب وإعصار ليبيا، ما خلف الكثير من الخسائر ماديا وبشريا، إلا أن التأثيرات النفسية وحالات الصدمة التي تتركها هذه الحوادث قد يكون جسيما في بعض الأحيان، لا سيما على الأطفال. وأكد خبراء أن توجيه الأطفال وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الظروف الصعبة كالزلازل والفيضانات، يعتبر أمرا مهما […]

ظهرت المقالة خبراء يوضحون.. كيف نساعد أطفالنا على مواجهة كوارث الطبيعة؟ أولاً على ايرث نيوز.