2023/09/18 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الاثنين الى ان الموازنة الثلاثية ستحول البلاد إلى ورشة عمل. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز انه “خلال لقائنا ستيفن هيتشن السفير البريطاني الجديد، تمنينا النجاح في مهمته الدبلوماسية في العراق، وجددنا التأكيد على أهمية انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي ورغبته الأكيدة وسعيه في […]

ظهرت المقالة الحكيم للسفير البريطاني الجديد: الموازنة الثلاثية ستحول العراق إلى ورشة عمل أولاً على ايرث نيوز.