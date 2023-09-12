بغداد.. صولة أمنية لرفع التجاوزات على الكابل الضوئي

2023/09/18 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، عن انطلاق صولة أمنية لرفع التجاوزات على مشروع الكابل الضوئي في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في دعم دوائر ومؤسسات الدولة والقضاء على ظاهرة التجاوز على المشاريع الوطنية، تمكّنت مفارز الشرطة الاتحادية من اللواء السابع الفرقة الثانية وبالتعاون مع مفارز امن الاتصالات وبمرافقة كادر الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية من ضبط وإزالة التجاوزات الموجودة على المشروع الوطني ( FTTH) من خلال رفع 75 كابينة ضوئية(UTP) تابعة إلى الأبراج الأهلية في منطقة (الطوبجي) ببغداد".

وأكدت أنه "تم تسليم المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".